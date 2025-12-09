Emiten último capítulo de “Carmen Gloria a tu servicio” tras siete años en TVN: ¿cuál será su reemplazo?

El lunes 8 de diciembre marcó un cierre inesperado en TVN: el canal decidió sacar del aire a Carmen Gloria Arroyo y su programa “Carmen Gloria a tu servicio”, justo después de que la abogada firmara contrato con Mega. Un adiós sin ceremonia, sin despedida y en pleno horario.

El espacio, que lleva al aire desde 2018, desapareció la jornada de ayer, pese a que Arroyo sigue siendo funcionaria del canal estatal hasta el 31 de diciembre. En su reemplazo, TVN rellenará con la teleserie “La Fiera”.

Consultada por la decisión, Carmen Gloria optó por la diplomacia, aunque sus palabras dejaron entrever la incomodidad del momento: "Estoy de acuerdo con que tomen una decisión que tiene que ver con su pantalla. Ellos tienen que evaluar cómo levantan su programación y cómo suplen este espacio".

La abogada llegará a Mega el próximo 1 de febrero y justificó su salida en la compleja situación del canal estatal, afirmando que le parecía "imposible" e "inmoral" pedir más recursos para el programa: "Es impensado sentarse conversar algo así cuando el canal vive lo que vive".

Pero la abogada también dejó claro que TVN reaccionó tarde: "Yo no estaba con la premura de tomar una decisión sobre mi futuro (...) pero comenzaron a llegar ofertas de otros medios. TVN llegó bastante tarde y cuando me contactaron ya tenía opciones que para el canal eran difíciles de remontar".

