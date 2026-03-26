Emilia Mernes en el ojo del huracán: rompe el silencio tras feroz ataque y polémica con Tini y María Becerra

La tormenta que enfrenta Emilia Mernes ya no es un simple rumor de redes: explotó con todo y la dejó en el centro de una verdadera cacería digital. La artista, conocida por éxitos como No se ve, terminó enfrentando de frente una ola de ataques luego de que comenzaran a circular versiones sobre supuestos roces con Tini Stoessel y María Becerra, alimentadas por el hecho de que ambas dejaron de seguirla en Instagram.

Cansada del silencio y del bombardeo constante, Emilia decidió salir a hablar sin filtro y ponerle el pecho a la polémica. "Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar", disparó en un descargo que dejó en evidencia su desgaste, reconociendo que había optado por callar esperando que el escándalo se diluyera, cosa que claramente no pasó.

Pero ojo, porque no todo lo negó. La cantante admitió que sí hubo diferencias con sus colegas, aunque —según su versión— se manejaron lejos del circo mediático. "Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario", aclaró, confirmando el quiebre, pero intentando bajarle el perfil.

Emilia no escondió el golpe emocional que está viviendo y lanzó un desesperado llamado a frenar la violencia en redes. "Es muy doloroso para mí y para mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes. Por favor, basta", expresó, visiblemente afectada.

En medio del huracán, quien salió a blindarla fue su pareja, Duki, con un mensaje que mezcló amor y desafío para los haters. "Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber. Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos (...) Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos", escribió, dejando claro que, pase lo que pase, él está firme a su lado.

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