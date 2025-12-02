Emilia Dides se sincera sobre los cambios de su cuerpo en el embarazo: “Tengo una lucha constante”

Emilia Dides está viviendo una etapa que muchos describen como “mágica”, pero que también tiene su lado emocional. La ex Miss Universo Chile 2024 ya entró de lleno en su séptimo mes de embarazo y cuenta los días para recibir junto a Sammis Reyes a su primera hija.

Hace apenas unas semanas la pareja había hecho la esperada revelación del sexo del bebé, confirmando que será una niña, momento que sus seguidores celebraron con entusiasmo.

Pero ahora, la artista volvió a captar las miradas por un revelador mensaje que compartió en redes sociales. Todo comenzó cuando una seguidora le envió un tierno comentario que, lejos de pasar desapercibido, abrió la puerta para que Emilia mostrara una faceta mucho más sincera sobre su proceso personal.

La seguidora comentó: “¿Por qué te ves tan linda con tu guatita?”.

Sin filtro y con honestidad absoluta, Dides respondió: "Qué lindo mensaje, lo agradezco y lo necesitaba. Es súper extraño que amo todo este proceso, pero realmente nadie te prepara para ver cambiar tu cuerpo día a día. Yo que he tenido muchas veces trastornos alimenticios tengo una lucha constante en amar cada parte de mi. No ha sido fácil y tampoco hablo mucho al respecto, pero es real y de corazón te doy las gracias por decirme eso”.

Luego, la ex Miss Chile agregó: “Las mujeres nos vemos preciosas en todas nuestras facetas y aunque hay días que no me lo creo, me lo digo igual".

Sus palabras generaron una ola de reacciones y pusieron sobre la mesa un tema sensible en el mundo del espectáculo: la presión estética que enfrentan las figuras públicas incluso durante el embarazo. Con este mensaje, Emilia dejó claro que detrás del glamour también hay batallas que no siempre se muestran.

PURANOTICIA