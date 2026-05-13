Emilia Dides revela el angustiante error médico que casi termina con la vida de su pequeña: “Sentía que ella estaba muy incómoda…”

Lo que parecía ser una espera llena de ilusión terminó convirtiéndose en un verdadero drama de alto impacto. Emilia Dides rompió el silencio en el programa "Hasta que el podcast nos separe" y lanzó una confesión que dejó a todos helados: asegura que su hija Mia estuvo al borde de la muerte y que, si hubiera confiado únicamente en los médicos, la historia podría haber terminado en tragedia.

La pequeña, fruto de su relación con el deportista Sammis Reyes, debía llegar a fines de febrero. Sin embargo, semanas antes del parto, Emilia comenzó a sentir que algo no andaba bien. Su embarazo ya venía siendo complicado, marcado por reposo absoluto y tratamientos para acelerar el desarrollo pulmonar de la bebé, pero lo peor todavía estaba por venir.

Cuando alcanzó las 36 semanas, el dolor se volvió insoportable. Desesperada, acudió a urgencias esperando respuestas claras, pero se encontró con un diagnóstico que hoy cuestiona duramente.

"El doctor me hace una eco y me dice 'no está en trabajo de parto'... le pregunté por el cordón umbilical y me dijo 'está perfecto'", recordó la cantante, dejando en evidencia la tranquilidad con la que el equipo médico manejó una situación que estaba lejos de ser normal.

Pero Emilia asegura que hubo algo más fuerte que cualquier examen: su intuición. Aunque los especialistas insistían en que no había riesgo, ella sentía que su hija estaba sufriendo dentro de su vientre.

Y fue ahí cuando tomó una determinación extrema. "Miro a Sammis y le digo: 'Tiene que nacer hoy día. Mi amor, por favor, confía en mi intuición'", relató.

La decisión cambió todo. Tras insistir hasta el límite, se realizó una cesárea de emergencia y el panorama en pabellón fue devastador. Según contó la artista, los médicos quedaron impactados al descubrir lo que las ecografías nunca detectaron.

"Sacan a la Mia, mi niña ahorcada con el cordón umbilical. Y nunca lo detectaron. Llegó de un color negro. Yo sentía que ella estaba muy incómoda", sentenció Emilia, en un relato que generó conmoción total. La bebé habría estado sufriendo una asfixia crítica mientras todos los controles apuntaban a que el embarazo marchaba con normalidad.

Hoy, Emilia asegura que solo su insistencia y su intuición evitaron una tragedia irreversible, abriendo además un fuerte debate sobre los errores médicos y las señales que muchas veces las madres sienten antes que cualquier máquina.

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