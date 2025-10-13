Emilia Dides representará a Chile en el exclusivo Victoria’s Secret Fashion Show en Nueva York: "Esto es un regalo del universo"

La cantante y modelo nacional, Emilia Dides, sorprendió a sus seguidores al contar que viajará a Nueva York para asistir al reconocido Victoria’s Secret Fashion Show, uno de los eventos más esperados del mundo de la moda que se desarrollará esta semana en Estados Unidos.

La ex Miss Universo Chile 2024 fue convocada por la marca como representante chilena, rol que la llevará a participar del exclusivo encuentro en calidad de embajadora, según consigna Radio Biobío.

A través de su cuenta de Instagram, Dides mostró la invitación oficial que recibió para ser parte del espectáculo, manifestando su emoción por sumarse a una cita que reunirá a destacadas modelos, figuras del entretenimiento y artistas internacionales. Aunque no desfilará en la pasarela, su presencia marcará un nuevo hito en su carrera.

La invitación decía: “Querida Emilia, estamos muy emocionados porque serás parte de nuestro icónico Victoria’s Secret Fashion Show, de tu familia Victoria’s Secret Chile”.

Bajo esta misma línea, Dides agregó: “Esto es un regalo del universo, de la vida. El año pasado yo veía el fashion show y yo decía: ‘qué ganas de estar ahí’. Y más encima vamos a estar con la Bichota, sacando consejos de las supermodelos y decretando estar ahí algún día”.

