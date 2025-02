Emilia Dides por complejo momento que vivió en medio de la coronación de la Reina de Viña: “Sí, lloré y me cuesta mucho aceptarlo”

La coronación de la Reina de Viña 2025 no estuvo exenta de polémicas, luego de que el equipo de Canal 13 y su candidata Faloon Larraguibel exigieran que se hiciera un recuento de votos al poner en duda el triunfo de la integrante del jurado Emilia Dides, esto por un voto anulado que daba como ganadora a la recluta de “Palabra de Honor”.

Por este motivo, antes de realizar el tradicional piscinazo, la Miss Chile dedicó unas palabras para su principal contrincante, proponiendo que compartieran el reinado junto a Larraguibel, y así dejar atrás la polémica.

“No es ella contra mí, ni yo contra ella... Ella hizo sus actividades, ella estuvo presente, ella hizo campaña, ella luchó por este premio y se lo merece tanto como yo”, se lamentó Emilia durante la coronación.

Posteriormente, comenzaron a circular videos de la cantante llorando en medio de la ceremonia, por lo que decidió romper el silencio y salir a entregar su versión. “Sí, lloré y me cuesta mucho aceptarlo. Es súper triste llegar a un lugar donde mi gente más linda quería verme y sentir que no pertenezco para después llegar y ver la cantidad de cosas que se han dicho en mi contra y sobre todo viniendo de mujeres”, expuso en su cuenta personal de Instagram.

“No sé en qué minuto normalizamos esto, degradar a una mujer y hacerla sentir culpable por algo que no hizo. Tengo mi corazón tranquilo, con el anillo que me gané, ese mismo que demuestra todo amor que recibo de ustedes y el inmenso amor que siento por cada uno que está aquí”, añadió.

Para cerrar sus descargos, Emilia agradeció el cariño del público en Viña 2025. “Gracias por sus mensajes, y por supuesto, gracias por elegirme como su reina de Viña”, concluyó.

