Emilia Dides enfrenta críticas con potente mensaje de sororidad: "El peor enemigo de una mujer es otra mujer"

La cantante y modelo, Emilia Dides, volvió a referirse en sus redes sociales a la controversia que generó su denuncia de haber sido apartada de una campaña publicitaria poco después de anunciar su embarazo.

La exMiss Chile compartió un mensaje dirigido especialmente a algunas críticas que ha recibido por parte de otras mujeres en redes sociales, en medio del debate que se generó tras su testimonio. Si bien numerosos usuarios expresaron su apoyo, también surgieron comentarios cuestionando su postura.

Ahora, a través de su cuenta de Instagram, Dides compartió una profunda reflexión por los cuestionamientos e hizo una importante promesa a todas sus seguidoras.

EL DESCARGO DE EMILIA DIDES

“No acepto que se haya normalizado la idea de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Yo no pertenezco a ese clan”, afirmó Emilia Dides.

“No compito con las mujeres de las que puedo aprender; al contrario las admiro, las abrazo y las celebro”, agregó.

Luego, la exMiss Chile señaló que: “El trabajo más grande y más urgente que tenemos es la empatía, y entre nosotras debe florecer con más fuerza que nunca”.

Finalmente, la modelo afirmó que “por eso, les prometo que mientras yo esté viva y en este espacio, siempre tendrán a una mujer que estará de su lado. Una mujer que levanta a otras, que celebra sus triunfos como propios y que cree con todo el corazón que cuando una avanza, avanzamos todas”.

