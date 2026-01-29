Emilia Dides emociona al revelar los últimos días de su embarazo: “Dale princesa, una semanita más”

Emilia Dides volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez lejos de las pasarelas y más cerca que nunca de uno de los momentos más intensos de su vida. La modelo e influencer chilena sacudió TikTok al mostrar imágenes íntimas y cargadas de emoción de la recta final de su embarazo, a solo días de debutar como mamá por primera vez.

El registro, deja ver su vientre completamente avanzado y un clima de expectativa absoluta. Todo acompañado por una frase que derritió a sus seguidores: “Dale princesa, una semanita más”, mientras que en la descripción se puede leer “Vamos mi niña”.

Como banda sonora, eligió “Te Esperaba” de Carlos Rivera, una elección que terminó de sellar el tono sensible del registro.

Las reacciones no se hicieron esperar. Los comentarios explotaron con mensajes de amor, halagos por su aspecto radiante y deseos de bendiciones tanto para ella como para la bebé que espera junto a Sammis Reyes, exjugador chileno de la NFL, con quien vive este nuevo capítulo personal.

Cabe recordar que no todo fue calma en las últimas semanas. Detrás de las imágenes dulces hubo un episodio que encendió las alarmas: Emilia debió ser internada de urgencia tras presentar contracciones prematuras cerca de la semana 34 de embarazo, un susto que preocupó a sus seguidores.

Por suerte, la situación se estabilizó y el parto logró postergarse. Hoy, Emilia transita los últimos días de espera con más tranquilidad, aunque bajo la atenta mirada de miles que siguen cada paso de esta cuenta regresiva que ya tiene a todos pendiente.

PURANOTICIA