Emilia Dides descarta haberse sometido a una cirugía facial: "Todas las personas cambian”

Luego de que Emilia Dides publicara una foto del año pasado, donde preguntó: ¿Cambié mucho?, estos últimos días, en redes sociales se ha comentado mucho sobre el cambio facial de la Miss Chile.

Debido a esto, el registro generó muchas reacciones, las cuales apuntaban a un posible retoque estético Dides.

Ahora, Emilia a través de sus redes sociales aclaró estos rumores y contó la verdad al responderle a una cibernauta que mencionó que solo está maquillada y ha trabajado en su figura.

“Tú eres una persona que sabe. Aquí inventan que me hice bichectomía y eso es falso”, reveló la joven de 25 años.

“Yo sé que nunca me he hecho bichectomía. Siempre he tenido la cara más redonda, y es más, cuando como sal o demasiado, al día siguiente aparezco como un pez globo y tengo pruebas para mostrarles”, agregó.

“He cambiado bastante, he aprendido a maquillarme, por eso también me veo distinta. Creo que todas las personas cambian”, expresó.

Además, reveló que sí se ha aplicado toxina botulínica y ácido hialurónico, pero descartó haberse realizado unlifting.

PURANOTICIA