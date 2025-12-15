Emilia Dides desata críticas tras polémica publicación en sus redes sociales en plena elección presidencial

La cantante y modelo Emilia Dides quedó en el ojo del huracán tras una controvertida publicación en Instagram en plena jornada de votación presidencial, luego del triunfo electoral de José Antonio Kast.

El mensaje llegó apenas comenzaba el escrutinio del Servel, cuando solo un 5% de las mesas estaban contabilizadas y ya se proyectaba una ventaja significativa entre los candidatos a La Moneda.

En ese momento, Dides compartió en sus historias la frase "Hoy es Chile", acompañada de un emoji de la bandera nacional, lo que rápidamente fue interpretado por algunos usuarios como un guiño político.

Minutos más tarde, la publicación desapareció, en medio de una avalancha de críticas dirigidas a la artista.

La eliminación no pasó desapercibida y varios seguidores se lo hicieron saber en su feed, generando debates y comentarios ácidos como: "Una seguidora menos"; "Con razón perdiste"; "Pedirle apoyo a los gays/Apoyar al presidente que odia a los gays".

Ante la controversia, Dides aclaró a Prensa Chilena: "Solo puse que hoy es Chile porque son las elecciones jajaja, no me refería a nada más. Nunca publico nada de política en redes sociales por esto mismo. Lqm".

El episodio vuelve a poner sobre la mesa la delgada línea entre redes sociales y posicionamiento político, especialmente para figuras del espectáculo.

