Emilia Dides causa revuelo con su primera colección de ropa: una apuesta audaz por lo "femenino y urbano"

Después de disfrutar de unos días de lujo en Punta Cana, la pareja formada por Emilia Dides y Sammis Reyes volvió a pisar suelo chileno, pero no para descansar.

La ex Miss Chile llegó con una misión clara: presentar su tan comentada primera colección junto a Mossimo, disponible en Falabella.

El debut de “Emilia Dides x Mossimo” no ha pasado desapercibido. La propuesta promete “redefinir lo femenino y lo urbano”, aunque ya genera debate entre los amantes de la moda.

Entre los diseños destacan bodies ajustados, accesorios brillantes y detalles llamativos como lazos y flecos. Todo en una audaz mezcla de rojos intensos y denim, una paleta que algunos califican de arriesgada y otros de absolutamente irresistible.

En una conversación con la revista Sarah, la modelo muy entusiasta señaló: "Me hacía mucha ilusión algún día poder tener mi propia colección y sin esperarlo un día llegó Falabella a abrir esa puerta diciendo: 'Emilia, queremos hacer contigo y Mossimo una colección en donde plasmes todo lo que eres'".

Pero eso no es todo, ya que su pareja, el basquetbolista y padre de su futuro hijo, acompañó a Dides en este gran momento de su carrera.

"Emilia es una persona que trabaja muy duro. Capaz la gente cree que tiene las cosas que tiene por ser bonita o por ser talentosa cantando, pero Emilia se dio el tiempo de revisar cada prenda al más mínimo detalle, mostrarme todas las prendas una por una”, expresó Sammis.

Luego, Reyes señaló lo emocionado que se encuentra por este gran desafío de su pareja, y recalcó lo mucho que la admira.

“Para mí, ver que ese sueño se haya ejecutado y hoy día se plasme en la realidad, es un orgullo. Me emociona, porque es la mujer que amo. Y que cumpla todo esto, más encima estando embarazada...la admiro", cerró el deportista.

