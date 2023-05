Emeterio Ureta se lanzó contra Cecilia Bolocco por apellido de su hijo Máximo: "Es Menem aunque lo niegues"

Emeterio Ureta criticó con dureza a Cecilia Bolocco luego de una publicación de la ex Miss Universo en la que agradeció a su pareja y su hijo por su cumpleaños.

El padre de Tita Ureta la acusó de haber "cambiado" el apellido de su hijo, Máximo Menem Bolocco.

“Awww mi @maximobolocco me sorprendió el día de mi cumpleaños con velitas y torta a la hora de almuerzo y en la noche mi amor @pepodaire me tenía preparada una fiesta!!!! No doy más de amor y agradecimiento”, escribió la animadora en su cuenta de Instagram.

Pero el "Marqués de Arrayán" expresó su molestia al ver cómo Bolocco había etiquetado a su hijo como “@maximobolocco”.

“Por favor, parece que tienes nada en la cabeza. Falta de cultura y roce social. Tu hijo es Menem aunque lo niegues”, comentó en la publicación de la exrostro de Canal 13.

“Qué asco que una madre le cambie el apellido a su hijo. ¡Qué vergüenza!”, agregó el empresario.

Muchos seguidores de la influencer le apuntaron que fue el propio joven de 18 años que decidió ocupar el apellido de su nombre en la red social.

