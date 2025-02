Emeterio Ureta pondrá en venta su gigantesca casa en El Arrayán: cuesta casi $600 millones

Luego de sufrir complicaciones de salud hace unos días, el empresario, Emeterio Ureta, reveló que decidió poner en venta su gigantesca casa en El Arrayán.

En conversación con el medio LUN, Ureta, quien se mudó al departamento de su hija Isidora "Tita" Ureta en Vitacura tras sus complicaciones de salud, reveló que adquirió el terreno hace cuatro décadas, tardándose alrededor de ocho años en construir la vivienda.

"Tomo esta decisión porque me conviene. Me hubiera gustado ser millonario y quedarme viviendo en ella hasta el día que me vaya de este mundo", afirmó.

"La verdad vivo feliz solo, pero me acomplo a la preocupación de la Tita", comentó el empresario.

Según cuenta Emeterio, la vivienda cuenta con 410 metros cuadrados construidos en un terreno de 5.000 metros cuadrados, una casa de dos pisos- antisísmico y antibomba-, con comedor, living, cocina y jacuzzi. Se encuentra en una pendiente, ofreciendo vistas panorámicas a la montaña.

“Pedí que construyeran una casa anti-terremotos grado 20”, detalló.

La propiedad también cuenta con sauna, club house, garaje para dos autos y hasta un búnker, por su miedo a los terremotos y desastres naturales.