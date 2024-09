Elvira Hernández se convirtió en la segunda poeta en recibir el Premio Nacional de Literatura

La poeta Elvira Hernández (Lebú, 1951) se convirtió en la ganadora del Premio Nacional de Literatura 2024.

El anuncio fue realizado por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, desde la Biblioteca Nacional, lugar donde sesionó el jurado. Una vez conocido el veredicto, la autora llegó hasta la Biblioteca para recibir la noticia.

“Estoy tremendamente emocionada, creo que esta vez me van a faltar palabras. Quiero agradecer al jurado por haberme otorgado este premio, que no ha sido fácil porque quienes estaban postulando son también grandes poetas”, expresó.

"Pertenezco a una generación que se forjó en la época de la dictadura y en ese periodo la poesía se fortaleció. Fuimos una palabra coral que creo que habría que examinar porque es parte de la historia. Quiero agradecer también a quienes me postularon, a mis editores y sobre todo a mis lectores, que son quienes tienen la última palabra cuando se ha escrito algo. Ellos son los que le dan vida. Las obras permanecen vivas en la medida que se leen, así que yo agradezco profundamente este galardón porque es un honor para mí”, dijo la autora.

Tras sus palabras, la ministra Carolina Arredondo compartió con los asistentes (en altavoz) la llamada telefónica del Presidente Gabriel Boric.

“Elvira querida, mis respetos y no te imaginas la alegría que me da este premio que te tienes tan merecido. Son, desgraciada e injustamente, tan pocas las mujeres que han sido premiadas y tu obra resalta entre tantos. Te leo hace mucho tiempo. Tuve la oportunidad de presentar un libro contigo hace varios años y no te imaginas la alegría que me da que hayas sido tú finalmente la premiada. Felicitaciones, que tu poesía llegue a todos los rincones de Chile y que la poesía siga haciendo vida”, manifestó el mandatario.

La ministra Arredondo reconoció que “hay mucha emoción dentro de quienes componemos el jurado que otorga el Premio Nacional de Literatura, por varias razones. Es la segunda mujer poeta en recibir el reconocimiento después de Gabriela Mistral, lo que hace que tome una dimensión enorme. Además, sólo seis mujeres han recibido este reconocimiento a lo largo de la historia, y es un momento en el que, como bien decía Elvira, no son reconocimientos hacia las mujeres como una minoría identitaria, sino que al talento de una artista chilena que tiene una larga trayectoria y que ha marcado a diversas generaciones y que ilumina generaciones nuevas”.

El jurado encabezado por la ministra Arredondo estuvo integrado también por la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; el último galardonado con el Premio Nacional de Literatura, Hernán Rivera Letelier; Elisa Araya, rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, en representación del Consejo de Rectores; María Eugenia Góngora, de la Academia Chilena de la Lengua; y los designados por el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: la actriz, escritora y guionista Patricia Fernández, y el escritor y poeta Carlos Cociña.

SOBRE LA AUTORA

Elvira Hernández es la sexta mujer en obtener el preciado galardón que antes recayó en las escritoras Gabriela Mistral (1951), Marta Brunet (1961), Marcela Paz (1982), Isabel Allende (2010) y Diamela Eltit (2018). El año 2018 recibió el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda y el Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier, ambos por su trayectoria literaria.

Ha publicado 17 libros de poesía, entre los que destacan “¡Arre!, Halley, ¡Arre!” (1986); “Meditaciones Físicas por un hombre que se fue” (Ergo Sum, 1987); “El orden de los días” (Embalaje ediciones. 1991. Roldanillo, Colombia); “Santiago Waria” (Cuarto Propio, 1992. 2ed. 1996; segunda versión: Santiago Rabia, La Joyita Cartonera, 2017), ambos reunidos en Estado de sitio (UDP, 2020); y “Pena corporal” (Biblioteca de Poesía Chilena, 2018).

Su obra ha sido antologada, entre otros, en los volúmenes “Los trabajos y los días” (Lumen, 2016), “Zona de desvíos” (Lux, 2018. Buenos Aires) y “Yo no soy el espectáculo” (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 2019). Un compendio de su obra inédita apareció en el volumen “Excavaciones” (Ufro, 2022); sus ensayos bajo el título “Sobre la incomodidad” (Ediciones UDP,2019) y sus entrevistas bajo el título “No soy tan moderna” (Alquimia, 2021).

