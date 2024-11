Elton John revela que perdió la visión de un ojo tras una infección: "No puedo ver nada"

El reconocido cantante británico, Elton John, reveló en una reciente entrevista que tras contraer una bacteria en Francia hace cuatro meses, perdió la visión por completo de su ojo derecho y que el izquierdo “tampoco está en las mejores condiciones”.

"Lamentablemente perdí la visión en mi ojo derecho en julio debido a una infección en el sur de Francia", dijo al programa mencionado anteriormente. “Han pasado cuatro meses y no he podido ver. Y mi ojo izquierdo tampoco está en las mejores condiciones”, agregó.

En una conversación con el programa estadounidense, Good Morning America, 'Rocketman' aseguró que actualmente está “atascado” en la producción de nueva música por las complicaciones que ha generado este problema de salud.

“Puedo hacer cosas como estas (entrevistas), pero ir al estudio y grabar… no lo sé, porque no puedo ver ni las letras”, detalló, insistiendo que: “No puedo ver nada, no puedo leer nada”.

De todas formas, el cantante admitió que sus médicos tienen esperanza de que recupere la visión en un futuro, pero el problema le ha afectado tanto su vida personal como profesional, ya que tampoco ha podido volver al estudio para grabar nueva música.

