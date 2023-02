“Ella compraba sin asco”: Patricia Maldonado reveló que famosa animadora le ofreció joyas robadas

En un nuevo capítulo del espacio emitido a través de YouTube “Las Indomables”, la animadora Patricia Maldonado se refirió a la polémica en la que se vio envuelta la comunicadora de Canal 13 Tonka Tomicic, quien se ha visto involucrada en el “Caso Relojes” junto a su marido Marco Antonio López Spagui, más conocido como “Parived”, quien quedó con arraigo nacional.

Ante esto, la ex “Mucho Gusto” desclasificó que una famosa animadora le ofreció joyas robadas. “Yo conocí a una animadora famosa. Famosa, pero que hoy no es rostro. Hoy con cue… es caracho”, comenzó señalando.

“Me llamó una vez y me dice ‘oye, Maldo, a ti que te gustan las joyas, te tengo un dato. Tengo una picada maravillosa en La Legua’”, agregó la opinóloga, donde continuó añadiendo que “le pregunto yo: ‘¿De qué me estai hablando?’. Y me dijo ‘tranquila, yo te acompaño. Lo que tú quieras: anillos, relojes, collares, aros’”.

“Le dije yo, la hueona, ‘pero eso es robado’. ‘Por supuesto po ahueonada, es un reloj, un Rolex te cuesta 18 millones de pesos o 14 millones de pesos, te va a costar tres, dos’”, complementó.

“Yo le dije ‘te lo agradezco, pero estoy tan ocupada que no tengo tiempo’. Ella compraba sin ningún escándalo, sin asco, nada. Esto es más viejo…”, aseguró Maldonado en su relato.

PURANOTICIA