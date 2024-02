Eliana Albasetti sufre accidente mientras rescataba animales en la Quinta Región

La ex chica reality e influencer Eliana Albasetti sufrió un grave accidente, mientras rescataba animales en las zonas destruidas por el incendio ocurrido en la Región de Valparaíso.

Debido a esto, la argentina debió ser atendida de urgencia en la Clínica de la Universidad Católica, donde le diagnosticaron que le había entrado una bacteria a su cuerpo, debido a que se clavó la mano con un tornillo infectado.

"Y así terminamos el 10 de febrero, en clínica por tornillo clavado e infección”, escribió la ex "Calle 7" en su cuenta de instagram, agregando que afortunadamente: “tenía la vacuna del tétanos por las dudas”.

En conversación con LUN, la actriz comentó lo ocurrido: “Estaba sacando una gallinita y nada, no tomé los resguardos suficientes. Fui a tomarla y, a veces, cuando vas a sacar animales, siempre me lastimo. No pasa nada, te curás después, pero está vez se me infectó”, declaró.

“Al otro día, que de nuevo tuve que hacer cosas, estaba con 40 grados de fiebre. Ahí fui a la Clínica de la Católica, donde me dejaron una noche internada (…) Nunca piensas que te va a pasar algo así”.

Sin embargo, anunció que, a pesar de su enfermedad, volverá al lugar del mega incendio, a seguir ayudando: “Haré lo mismo con la mano izquierda, que no te queda la menor duda”, aseguró.



(Imagen: @elialbasetti)

