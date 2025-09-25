Eliana Albasetti será formalizada por cuasidelito de lesiones graves tras accidente

La ex chica reality, Eliana Albasetti, será formalizada luego de verse involucrada en un accidente de tránsito registrado el pasado mes de marzo en Vitacura.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Metropolitana Oriente, solicitó audiencia de formalización para la argentina radicada en nuestro país hace años.

Según los antecedentes del órgano persecutor, la influencer conducía su auto cuando impactó a un motociclista en la intersección de Av. Vitacura con Vespucio Norte.

"Al no estar atenta a las condiciones del tránsito, realiza un viraje no permitido e imprudente hacia la izquierda, con la finalidad de continuar la marcha hacia Av. Américo Vespucio Norte, colisionando a la motocicleta de la víctima", dice el escrito.

Cabe recordar que producto de la fuerza del impacto, el conductor de la moto resultó con una fractura de tobillo izquierdo de carácter grave.

Debido a la gravedad del accidente de tránsito, la Fiscalía Occidente calificó la maniobra como actuar negligente, por lo que formalizarán por cuasidelito de lesiones graves.

