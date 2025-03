Eli de Caso conmovió al sincerarse sobre compleja enfermedad que la afecta: “Lo único que quieres es morir”

La querida comunicadora nacional Eli de Caso, conmovió a través de sus redes sociales, al compartir un crudo testimonio sobre los complejos momentos que ha tenido que enfrentar al ser diagnosticada con fibromialgia.

La dura enfermedad, la cual no tiene cura, genera dolor muscular crónico, fatiga y alteraciones del ánimo, pero existen tratamientos que ayudan a sobrellevar de mejor forma las molestias, de las que se refirió la animadora.

“La verdad es que fue una enfermedad de mierda. Fue una enfermedad con la que yo en algún momento dado pensé: 'Ya no me interesa nada’”, comenzó relatando de Caso a través de su cuenta personal de Instagram. “Yo estaba muy depresiva, con mucho dolor y ya no tenía ganas de nada. No me interesaba nada, ni la casa, ni el país, ni mis hijos, ni mis nietos, nada. Estaba demasiado enferma, demasiado adolorida, demasiado sola”, añadió en su sincero testimonio.

Continuando con su crudo relato, la ex animadora de “Alo Eli”, detalló que en aquel momento “lo único que quería era amor, contención, cariño, que alguien me dijera, 'Te entiendo, tranquila. Duerme un ratito y conversamos más tarde. Veamos una película juntos. No puedes trabajar, yo voy a ayudarte en tu casa’”.

En esta misma línea, desclasificó que debido a los síntomas “tú no tienes ganas de nada, no te interesa nada. Lo único que quieres es morir, porque en realidad vivir con esa cantidad de dolor permanentemente todo el día y toda la noche, es una vida de mierda”.

“Te tienes que poner en el primer lugar de tus prioridades y empezar a hacer valer tus derechos. El derecho a ser feliz, a reírte, a comer rico, a salir a caminar, a tomarte un café con una amiga, a tener un perro si tienes ganas de tenerlo, a dormir, a descansar, a meterme en la tina. Eso es lo que tienes que hacer. Hacerte cariño, regalonearte, celebrarte”, aseguró.

Para finalizar, Eli de Caso agregó que “esta enfermedad, lo que está haciendo es despertarte para que te acuerdes de ti”.

