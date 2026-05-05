El viaje más ambicioso de Nolan: Universal estrena el tráiler de "La Odisea"

Universal Pictures ha sacudido la industria cinematográfica con el lanzamiento del primer tráiler de "The Odyssey" (La Odisea), la esperada nueva obra de Christopher Nolan. Tras su rotundo éxito con Oppenheimer, el cineasta británico se sumerge en las raíces de la literatura occidental para adaptar el poema épico de Homero, con un estreno mundial programado para el 17 de julio de 2026.

El adelanto presenta a un imponente Matt Damon como Odiseo, el rey de Ítaca atrapado en un peligroso viaje de regreso a casa tras la victoria en la Guerra de Troya. El tráiler confirma el tono de gran escala de la cinta, mostrando a un héroe que enfrenta amenazas sobrenaturales y peligros marítimos en su deseo de reencontrarse con su familia.

Junto a Damon, el elenco estelar incluye a Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco y Charlize Theron en el papel de la ninfa Calipso. La tensión política queda en manos de Robert Pattinson, quien interpreta al antagónico Antínoo. También se confirmaron las actuaciones de Zendaya como la diosa Atenea y Jon Bernthal como Menelao.

Durante su presentación en la CinemaCon 2026, Nolan compartió su profunda conexión con la obra: “La Odisea es una historia que ha fascinado generación tras generación durante 3.000 años”, afirmó el director. “No es una historia. Es la historia”, agregó para subrayar la magnitud del proyecto.

UN HITO SIN PRECEDENTES

Más allá de la narrativa, la película promete ser una revolución técnica. Por primera vez en la historia, un largometraje ha sido rodado en su totalidad con cámaras IMAX de película, utilizando equipos nuevos, más ligeros y silenciosos, desarrollados específicamente para este rodaje en locaciones extremas de Grecia, Marruecos, Italia, Islandia y Escocia.

A pesar de la sofisticación tecnológica, el director no ocultó los retos de una producción de tal magnitud, describiéndola como un desafío físico y logístico sin igual: “Fue una pesadilla absoluta de filmar, pero de todas las formas correctas”, confesó Nolan.

El cineasta explicó que este objetivo era parte de un trabajo de años junto a su equipo técnico para cumplir una ambición personal. “Cuando era niño, todo lo que quería era contar historias a gran escala usando esa tecnología, poniendo al público dentro del mundo”, concluyó.

Con imágenes ya virales que muestran al Cíclope y el imponente remolino de Caribdis, La Odisea se posiciona no solo como una de las películas más esperadas de la década, sino como la culminación de la obsesión de Nolan por el gran formato y la permanencia cultural de los mitos clásicos.

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