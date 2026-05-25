Tita Ureta presentó a su hija recién nacida con emotivo mensaje en redes sociales

Tita Ureta anunció a través de las redes sociales el nacimiento de su primera hija junto a su esposo, el destacado skater nacional, Spiro Razis.

Fue justamente el deportista quien dio a conocer la noticia por medio de una fotografía que muestra la mano de su hija junto a la periodista.

Ahora fue el turno de Tita, quien además dio a conocer públicamente el nombre escogido para su bebé, que además es un homenaje a su madre, Paula Fischer.

En su cuenta en Instagram, la también deportista escribió: “Hola, Cala Razis Ureta. Como la flor favorita de mi mamá”.

"Eres el mejor regalo de mi vida. No me canso de mirarte. Nos viniste a llenar de un amor infinito que no conocía. Naciste un 21 de mayo, en el mes del mar. Sentí como si ya nos conociéramos, todo es nuevo, todo me sorprende. Me llenas de dulzura y paz", agregó Ureta.

Asimismo, planteó que "salió todo súper y ella está sanita. Gracias por dejarme ser tu mamá y a ustedes por sus mensajes de amor, preocupación y cariño".

"Desde ahora somos tres, gracias por dejarme ser tu mamá", concluyó.

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