El último beso de los animadores del Festival de Viña: Rafael pide a Karen que no lo "compare con (Francisco) Melo"

"No me compares con (Francisco) Melo". Eso fue lo único que le pidió Rafael Araneda a Karen Doggenweiler en la última noche del Festival de Viña del Mar 2025, cuando el público les pedía a gritos que se dieran un beso, como ha sido costumbre por años en la Quinta Vergara.

Al ingresar al escenario, los animadores le dieron las gracias a los más de 15 mil asistentes por llegar a la Quinta Vergara, pues esta jornada estaba fijada para el martes 25 de febrero, pero el apagón masivo no lo permitió.

Luego de varios besos a lo largo de toda la semana, ambos animadores se tomaron la situación con humor y sin mucho preámbulo se dieron el esperado ósculo, generando aplausos entre el público.

Pero justo antes de besarse, Rafael Araneda le pidió a Karen Doggenweiler algo muy particular: "No me compares con (Francisco) Melo", le dijo, en alusión al beso que la también periodista se dio con el actor cuando éste iba a presentar junto a ella la competencia folclórica y que fue calificado como "de teleserie".

PURANOTICIA