El último adiós a "Tito": Héctor Noguera fue despedido en emotivo y multitudinario funeral

Un emotivo y multitudinario funeral tuvo Héctor "Tito" Noguera, fallecido el martes a los 88 años. Tras una misa en el templo Campus Oriente de la Universidad Católica, su féretro fue trasladado al Parque del Recuerdo, donde se le sepultó en ceremonia privada.

Sus restos fueron velados martes y miércoles, hasta donde llegaron la ministra de Cultura, Carolina Arredondo, de la Secretaría General de Gobierno Camila Vallejo, y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

También concurrieron el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle junto a su esposa, Marta Larraechea, además del rector UC, Juan Carlos de la Llera y la candidata a la Presidencia, Jeannette Jara, además de actores y compañeros de trabajo de Noguera.

Entre los diversos actores que acudieron al funeral estuvo Cristián Campos, quien pronunció unas emotivas palabras en su reaparición pública tras enfrentar el tránsito de la demanda que le interpuso Raffaella di Girolamo, hija de su exesposa, la también actriz Claudia di Girolamo, de la que resultó sobreseído.

Paralelamente, en el Teatro del Centro de Extensión Oriente se proyectó un homenaje audiovisual a Noguera, realizado por la Facultad de Artes de la UC.

Luego de la misa celebrada en el templo del Campus Oriente, el cortejo fúnebre salió rumbo al Cementerio Parque del Recuerdo, ubicado en la comuna de Huechuraba. En el recorrido, el artista fue homenajeado por la ciudadanía, incluyendo el tradicional saludo de las pergoleras.

