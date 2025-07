El tenso cruce entre Pamela Díaz y Luis Mateucci mientras hablaban de Daniela Aránguiz: "Eres muy cara de palo"

Pamela Díaz y Luis Mateucci protagonizaron un fuerte cruce en vivo y en directo en la última edición del programa de farándula, Hay que decirlo.

Todo comenzó cuando en el espacio de conversación estaban comentado sobre el tipo de "estrategia" que tenía cada uno al momento de terminar una relación, donde le consultaron al argentino sobre cómo había superado su quiebre con Daniela Aránguiz.

Bajo esta misma línea, en pantalla aparecían imágenes del romance que tuvo con la Chama en Tierra Brava.

“Es difícil ver esas imágenes. Yo veo eso y digo: ‘¿Por qué nos hicimos tanto daño?’. Ustedes me ven a mí como un objeto. Detrás de esto hay un corazón increíble”, expresó Mateucci en ese momento.

“Ella es un personaje y yo siempre valoré ese personaje, pero a mí no me gusta cuando ese personaje se come a la realidad”, complementó.

“Ella me lastimó, la lastimé, todo recíproco, pero éramos muy felices... Yo respondí, es verdad, pero nunca abrí ese camino a lastimar si no me lo hubieran hecho”, sentenció el trasandino.

Luego de sus palabras, La Fiera no guardó silencio y alzó la voz para defender a su amiga.

“¿Tú crees que la Dani contigo fue mala persona?, pero si tú lo hiciste primero en el reality. Eres muy cara de palo”, lo encaró Díaz por su romance con la Chama.

Mateucci al instante le respondió: “Ese es tu pensamiento, tú no sabes qué me llevó a mí a actuar así. Tú me dices: ‘Eres un cara de palo’, pero ella se fue a Miami con el ex y me dejó en Chile. ¿Eso no es ser cara de palo? ¿Ella no es cara de palo?”, enfatizó.

“Tú ves el reality y me metí con la que me gustó, está bien, lo entiendo, actué mal. Pero no ves que ella seis meses antes me dejó y se fue a Miami a recuperar la relación (con Jorge Valdivia)”, cerró.

