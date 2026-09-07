El rentable "efecto polémica": revelan la millonaria cifra que cobró Gala Caldirola por show en Concepción

El complejo momento personal que atraviesa Gala Caldirola se ha convertido también en un importante fenómeno comercial. Luego de abordar públicamente la infidelidad que sufrió por parte del exfutbolista Luis “Mago” Jiménez con su exesposa Coté López, la figura española retomó sus apariciones públicas con una nutrida agenda de eventos en el sur del país.

Su regreso a los escenarios nocturnos comenzó este viernes en la discoteca Maldita Sea de Concepción. Durante la cobertura realizada por el programa Primer Plano, la periodista Dayanna Salazar consultó a una de las socias del recinto por el monto que habría recibido la influencer por su presentación.

“Me contaron por ahí que son cerca de $4 millones lo que le habrían pagado para venir hacer el show hoy día”, señaló la periodista. La encargada del local confirmó que la cifra era correcta, aunque precisó que el monto había sido “un poquito más”.

Al ser consultada por la cifra exacta, la socia respondió entre risas: “Prefiero no decir porque después me retan”.

La presentación en Concepción sería solo el comienzo de una gira por distintas ciudades del sur del país, que ya contempla fechas en Linares y Temuco. De acuerdo con los antecedentes expuestos en televisión, los pagos por cada presentación bordearían entre los $4 y $6 millones.

FENÓMENO DE $180 MILLONES

El impacto económico de la exposición mediática de Caldirola no se limitaría a sus presentaciones en discotecas. En el programa Plan Perfecto, el periodista Sergio Marabolí aseguró que la modelo habría acumulado cerca de $180 millones tras la polémica, considerando entrevistas pagadas, portadas de revistas y campañas publicitarias.

“Ya cerró con una marca de aplicación para comprar, y también cerró con una marca de cosméticos”, detalló Marabolí.

El periodista también mencionó entre las posibles nuevas alianzas comerciales a una multitienda, además del fortalecimiento de la propia marca de botas de la española.

¿REGRESO A LA TELEVISIÓN?

A la arremetida comercial se sumaría además la posibilidad de que Gala Caldirola regrese formalmente a la televisión.

Según señaló el mismo panelista, la influencer estaría manteniendo conversaciones con una estación televisiva para incorporarse a sus filas.

“Está negociando con un canal para trabajar ahí, y muy cerca de por acá también, según me dicen”, afirmó Marabolí.

De esta manera, Caldirola continúa capitalizando la alta exposición mediática alcanzada durante las últimas semanas, con una agenda que combina presentaciones, nuevas oportunidades comerciales y la posibilidad de concretar su regreso a la pantalla chica.

(IMAGEN DE PRIMER PLANO)

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