El reflexivo mensaje de Karol Lucero tras polémica de infidelidad: "La culpa me atormenta"

Karol Lucero volvió a estar en el centro de la polémica durante esta semana tras la confirmación de una infidelidad a su pareja, Fran Virgilio, con la DJ Ilaisa Henríquez, conocida como Dj Isi Glock.

Todo comenzó cuando la artista insinuó en una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram que había tenido un encuentro íntimo con Karol, algo que él mismo terminó confirmando.

"Estoy muy afectado, asumo mi error y la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí", señaló Karol Dance.

Al parecer todo indica que Karol no puede con la culpa, por lo que durante estos días se ha refugiado en la montaña, realizando paseos que le permitan reflexionar, tal como lo ha demostrado en sus redes sociales, compartiendo imágenes desde el cerro.

Ahora, Lucero compartió un íntimo mensaje junto a una foto en el Cerro San Cristóbal.

"La culpa me atormenta y me obliga a buscar refugio que aún no encuentro...", señaló el animador de televisión, donde además desactivó los comentarios de la publicación, para que ningún seguidor le diga algo.

PURANOTICIA