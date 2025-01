El potente discurso de Demi Moore al triunfar en los Globos de Oro por su papel en 'The Substance'

Y su triunfo en los galardones que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood le allana el camino hacia las nominaciones para los Oscar, que se conocerán el 17 de enero.

"Hace 30 años un productor me dijo que era una actriz de palomitas de maíz (crispetas, pochoclo o cotufas), lo que en aquel momento no me hacía merecedora de este premio", arrancó diciendo Moore.

"Estaba en un punto muy bajo cuando recibí este guión mágico, audaz, valiente, rompedor, absolutamente locotitulado The Substance, y el universo me dijo: 'No, aún no has acabado'", prosiguió la actriz.

Moore quiso cerrar su discurso con un mensaje que, aseguró, trata de transmitir la cinta que protagoniza.

"En esos momentos en los que no nos creemos lo suficientemente inteligentes, bellas, delgadas o exitosas, o simplemente cuando consideramos que no somos lo suficiente, podrás ver tu valía si dejas a un lado la vara de medir", subrayó.