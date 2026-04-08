El polémico reencuentro entre Gala Caldirola y Faloon Larraguibel en Fiebre de Baile: “No quiero tener roces”

El regreso de Gala Caldirola a Fiebre de Baile no pasó desapercibido, ya que se reencontró con Raimundo Cerda, con quien vivió un intenso romance en Ganar o Servir.

Pero la española no es la única figura con historia complicada en el estelar: Faloon Larraguibel, ex Yingo, también tiene cuentas pendientes. Ambas compartieron un reality en el pasado, y lo que comenzó con cercanía terminó en rivalidad.

Lejos de los golpes bajos que muchos esperaban, tanto Gala como Faloon han decidido mantener la calma y no avivar polémicas.

Cuando Diana Bolocco le preguntó a Faloon por la llegada de Caldirola, la exYingo respondió: “Bien, me parece súper bien. Todos los que estamos aquí hacemos tremendo trabajo y dándolo todo en los ensayos. Cualquiera puede seguir mejorando y por supuesto que son competencias para mí”.

Sobre los roces del pasado, Larraguibel añadió: “Ha habido temas, por supuesto. Nosotras nos conocemos hace tiempo, compartimos en un reality juntas y, claro, ha habido ahí sus roces. Pero más allá de eso, no me complica. Cuando tengo problemas con alguien, no pesco, ignoro”.



“Yo ando en la mía. Como dije, ojalá se eliminaran los besos y hola para todos”, cerró la exYingo.

Por su parte, Caldirola dejó claro que su intención no es revivir viejas enemistades: “Dejen de tratar de crear conflictos. No quiero tener roces con ella. Nosotras tuvimos un montón de temas hace dos años, ya se hablaron, se discutieron”.



Aunque Gala admitió que no hay amistad entre ellas, dejó en claro su postura: “Hace dos años que no nos topamos. Si hubiéramos tenido que resolver un conflicto, ya habría pasado, no hay nada más que hablar. La respeto a ella, espero que ella me respete a mí. Obviamente no somos amigas, pero no traten de generar mala onda”.



Y cerró con la frase que deja claro que su enfoque está en la competencia, no en el drama: “Yo saludo a todo el mundo porque eso es educación, de beso. No me da para tener conflictos y aprenderme coreografías. No puedo desenfocar mi energía”.

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