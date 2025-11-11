El nuevo amor de Coté López en la mira: revelan el oscuro pasado del modelo Lucas Lamas

Lo que parecía un nuevo comienzo romántico para Coté López se ha transformado rápidamente en tema de conversación (y controversia) en redes sociales. Hace unos días, la empresaria compartió en sus historias y publicaciones varias imágenes junto a su nueva pareja, Lucas Lamas, confirmando que vuelve a creer en el amor.

La pareja no ha tenido reparos en mostrarse muy cariñosa en público, asistiendo juntos a eventos y compartiendo gestos de complicidad frente a las cámaras.

Pero no todo sería tan perfecto como parece. En las últimas horas, han salido a la luz antecedentes que dejan al modelo de 28 años bajo la lupa. Así lo expuso el Tiktoker Danilo 21, quien encendió las alarmas al recordar los conflictos judiciales que habría enfrentado el joven hace algunos años.

"Ella paseándose con el colágeno orgullosísima, pero gente, el hombre apareció hasta en un reportaje policial de Canal 13 hace algunos años. Esto fue por allá por 2019 o 2020. Ya pasó un tiempo, pero ahora todo está reflotando en redes sociales", señaló Danilo, asegurando que el modelo fue condenado por tráfico de drogas.

Pero eso no es todo, ya que el pasado amoroso de Lamas también ha vuelto a dar que hablar. Según las declaraciones del mismo creador de contenido, el modelo habría mantenido una relación con Ignacia Michelson, la recordada chica reality, vínculo que —según se comenta— no terminó precisamente en buenos términos.

"Después de que la Nacha terminó con su pareja, empezó con Lucas, pero luego lo funó por comportamientos violentos", agregó Danilo.

Mientras los rumores siguen encendiendo las redes, Coté López parece hacer oídos sordos a las críticas y continúa disfrutando de su romance sin esconderse.

