El mundo mágico está de regreso: HBO Max lanza impactante tráiler de la serie de “Harry Potter y la Piedra Filosofal”

En el marco del tradicional Back to Hogwarts, celebración que cada 1 de septiembre reúne a los fanáticos del universo mágico, HBO Max liberó un nuevo adelanto de su esperada serie de Harry Potter, producción que busca recuperar el espíritu de fantasía de la historia y ofrecer una nueva mirada a la saga.

La producción marcará el inicio de una adaptación de largo recorrido que contempla llevar los siete libros de J.K. Rowling a la pantalla chica. El proyecto, además, ya cuenta con una renovación anticipada para una segunda temporada, la que estará basada en Harry Potter y la Cámara de los Secretos.

La serie estará encabezada por una nueva generación de jóvenes actores. Dominic McLaughlin será el encargado de interpretar a Harry Potter, el "niño que sobrevivió", mientras que Arabella Stanton dará vida a "Hermione Granger" y Alastair Stout asumirá el papel de "Ron Weasley".

De esta manera, los tres intérpretes tomarán el relevo de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, protagonistas de la exitosa saga cinematográfica estrenada entre 2001 y 2011, que recaudó más de 9 mil millones de dólares a nivel mundial.

El reparto también contará con reconocidos actores para los principales personajes adultos del universo mágico. John Lithgow interpretará a Albus Dumbledore, Janet McTeer será la "profesora McGonagall", Paapa Essiedu asumirá como "Severus Snape" y Nick Frost dará vida a "Hagrid".

En tanto, entre los estudiantes de Hogwarts destacan Lox Pratt como "Draco Malfoy" y Rory Wilmot en el papel de "Neville Longbottom".

El adelanto presenta escenas y momentos inéditos que amplían la mirada sobre Hogwarts y su mundo mágico, aumentando las expectativas en torno a una producción que tendrá el desafío de diferenciarse de las películas que marcaron a varias generaciones.

Precisamente, una de las principales incógnitas será si esta nueva versión conseguirá construir una identidad propia frente al recuerdo de la saga cinematográfica original.

El esperado regreso al mundo de Hogwarts se concretará oficialmente durante esta Navidad, cuando la nueva serie llegue a la pantalla de HBO Max.

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