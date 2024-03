El multifacético futuro de Viviana Acevedo: Twitch, proyectos musicales y promociones con marcas de ropa deportiva

Tras el término del reality “Gran Hermano” de Chilevisión, Viviana Acevedo (23), como muchos de los participantes del programa, han buscado la forma de mantenerse vigente, conectar con sus audiencias y mostrar que tiene más para ofrecer a un público que espera sus próximos proyectos.

En conversación con PURANOTICIA.CL, la joven profesora de educación física nos cuenta sobre su futuro como streamer, proyectos musicales, y sus ganas de volver a la televisión.

Al ser consultada sobre sus proyectos inmediatos, Vivi comenta que está empezando a experimentar el mundo del stream, a través de la plataforma de Twitch (wenasoylavivii), donde pudo interactuar con sus fans.

“En la última transmisión, estuvimos viendo un programa antiguo llamado ‘La Vega’ ( docureality de concursos de TVN), donde con los fans nos reímos y también, nos dio harta rabia, por como se comportaba la gente” , aseguró.

Sobre la plataforma, asegura que le gusta porque puede interactuar de buena manera con sus fans, aparte de que ambos se divierten y se genera una dinámica más entretenida.

Además, no descartó utilizar Twitch para jugar videojuegos, (que es la forma en que más gente usa la plataforma), asegurando que, si le gustaría, puesto que es parte de la experimentación a la hora de transmitir y hacer evolucionar su contenido, además de comentar que se está asesorando con otras personas del medio incluyendo con Camila Capelli, hermana de la ganadora del reality, Coni Capelli.





OTROS PROYECTOS



Al ser consultada por otros proyectos, como por ejemplo en el ámbito musical, Acevedo aseguró que está trabajando en algo, pero que tampoco puede adelantar nada. “Siempre dije, cuando estaba en la casa (encierro), que me gustaba cantar, y aunque no pudo decir nada, siempre he dicho que me gustan varios estilos musicales, soy muy variada”, aseveró.

Además, comentó que está trabajando con marcas, especialmente otra que tiene en secreto: “Tiene que ver con ropa deportiva, y que es algo que me encanta. Pero no puedo comentar más detalles al respecto”.

Por otra parte, Vivi aseguró que uno de los sueños qué tiene, es volver a la televisión y aseguró que, ahora que se abrió el casting para la segunda temporada de “Gran Hermano”, aseguró que le gustaría ser parte de un panel de opinión, y de comentar lo que pasa en cada capítulo de "la casa más famosa del mundo".





SU PASIÓN: EL FÚTBOL

Antes de entrar al encierro, Acevedo estaba jugando de fútbol profesional, en el equipo Coquimbo Unido en su rama femenina. Sobre si planea volver al deporte y fichar por algún equipo, Vivi asegura que si es algo que le gustaría realizar en un futuro. “El fútbol es mi pasión, es lo que me gusta, nunca faltan sus pichangas con mis amigas. Me gustaría volver a jugar nuevamente de manera profesional”.

Incluso, comentó que mientras jugaba en el equipo de la Región de Coquimbo, estuvo luchando por mejorar las condiciones en que se practica este deporte, en su rama femenina: “Con muchas compañeras estuvimos peleando por que nos dieran contrato, reformas laborales, tener mejores entrenadores y cuerpos técnicos, transporte, de todo… esto pasa en todos los equipos, y justamente debemos equiparar la cancha”.

Del cuadro pirata, Acevedo guarda los mejores recuerdos y asegura que no hubo ninguna “mala onda y que todo terminó de buena manera (…) Yo volvería a jugar por Coquimbo”. Además, aclaró que su vinculación con el club terminó antes de entrar al reality, y recalca que tiene buenas relaciones con sus compañeras de equipo y su excuadro.

Sobre si algún club le ofreció algún contrato de fútbol, por haber aparecido en el reality, Acevedo fue tajante en asegurar que no fue así, pero que tampoco hubiera aceptado: “Hubiera sido una falta de respeto a mis compañeras, que tienen más regularidad que yo, y que viniera de la nada a quitar un espacio, porque estuve en un reality, no lo encuentro justo”.

EL REALITY

Vivi Acevedo, recuerda cómo fue su paso por el reality, y aseguró que, si bien hubo un gran cambio su vida, no alteró su objetivo, el cual era ser ella misma y que el público, la mirara tal cual era.

“Cuando estaba encerrada, mi meta era mostrarme como yo misma, tal cual era y por eso sociabilicé con todos y todas, siempre he sido muy sociable y he tenido desplante, aunque debo admitir que también saqué mi lado más confrontacional”, recuerda.

Al ser consultada, si al ver alguna imagen o suceso que haya pasado en el show de tele realidad, reaccionó de una forma que, cotidianamente no lo haría, Acevedo comentó que, “no, así soy yo. Obviamente, después me dije que podía haber reaccionado de mejor manera o utilizado otras palabras, pero en ningún momento me ‘desconocí’, yo me mostré tal cual era, y eso la gente, lo aprecia”.

Para finalizar, admitió que cuando se abrió al casting para la segunda temporada de “Gran Hermano”, mucha gente ha ido a sus redes sociales a preguntarle, que debe grabar en su video de presentación, para poder quedar en el reality.

Para ella, es fácil: “Ser tu misma. Cuando me grabé, dije cosas muy normales. Mi consejo es que, si tu tienes una personalidad chistosa o carismática, lo muestres, tener desplante, creo que eso es lo que la gente quiere ver”, aseveró.

