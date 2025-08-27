El motivo económico familiar que impulsó a Daniella Campos ingresar al nuevo reality “El Internado”: “Me permite ayudar a uno de mis hermanos”

La periodista Daniella Campos, una de las primeras confirmadas para el nuevo reality culinario de Mega, "El Internado", decidió revelar el verdadero motivo para aceptar este desafío.

Tal como informó la exMiss Chile en una conversación con El Filtrador, su motivación para ingresar al encierro es por una razón económica con un conmovedor fin familiar.

"Después de recibir muchas propuestas para realities que, siendo honestos, nunca me interesaron, esta vez lo sentí diferente", confesó Campos.

Luego, señaló que también eligió ingresar a "El Internado" por su enfoque en la competencia culinaria, destacando que lo vio como una oportunidad de adquirir conocimientos útiles y no perder el tiempo.

RAZONES ECONÓMICAS

Daniella Campos rompió el silencio y aseguró que la verdadera razón es la recompensa económica y el estino que le daría a esta suma de dinero.

"Había razones económicas que me permiten ayudar a uno de mis hermanos a terminar su carrera, algo que me encanta poder hacer", afirmó.

Luego, en relación al mismo tema, sobre lo económico, admitió que: "Tener cierta estabilidad en este momento de mi vida es algo importante”.

Finalmente, la comunicadora habló sobre la reacción de sus cercanos tras revelar que entraría a un reality.

"Nadie lo podía creer. Creo que ninguno de mis cercanos se imaginaba que yo aceptaría y tomaría la decisión de entrar al reality. Mi mamá todavía no lo asimila del todo, pero el resto ya lo ha digerido un poco", cerró Campos.

PURANOTICIA