El modelo Jhonatan Mujica se convirtió en el cuarto confirmado para el reality «Tierra Brava» de Canal 13

Canal 13 confirmó a un nuevo integrante para su nuevo reality llamado «Tierra Brava», que se estrenará en las próximas semanas.

Se trata de Jhonatan Mujica, modelo de 28 años quien vive en Europa y ha trabajado en diversas campañas para reconocidas marcas.

El joven se convirtió en el cuarto confirmado para el espacio que será conducido por Sergio Lagos y Karla Constant, luego de los anuncios de Junior Playboy, Eva Gómez y Pamela Díaz.

Nacido en España de madre chilena, pero criado en Venezuela, Jhonatan llegó a Chile a los 9 años, y pasó toda su adolescencia en nuestro país.

"He vivido en 11 países, pero me considero tanto chileno como venezolano. No tengo una nacionalidad fija", afirmó a la señal televisiva.

Mujica es primo de la cantante Christell Rodríguez, otrora participante del programa «Rojo» de TVN.

Sobre la artista, el modelo declaró que "la vi muy poco en esa época porque era muy famosa. Pero años después nos hicimos amigos y nos conocimos como personas. Hoy hablamos seguido, aunque a veces la diferencia horaria a veces lo hace difícil".

Cabe recordar que el nuevo programa de telerrealidad consiste en que un grupo de 16 chilenos y extranjeros deberá convivir durante algunos meses trabajando el campo y aislados del mundo exterior, para cumplir una serie de desafíos y competencias semanales.

