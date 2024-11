El mensaje de Antonella Ríos en Instagram y su relato tras sufrir violenta encerrona junto a Marcelo Barticciotto: "Estoy en shock"

El exfutbolista y figura de Colo Colo, Marcelo Barticciotto, y la actriz Antonella Ríos sufrieron una encerrona la noche del jueves en la comuna de Ñuñoa de la capital.

El incidente ocurrió alrededor de las 23:10 horas mientras ambos circulaban en un vehículo por la intersección de las calles General Gorostiaga y Pucará, donde fueron interceptados por un automóvil.

Eran al menos cinco delincuentes, quienes armados y con rostro cubierto, los intimidaron y obligaron a bajar del auto, procediendo a la sustracción del mismo.

A pocas horas después de lo ocurrido, Antonella se expresó mediante su cuenta de Instagram.

"Hace un rato me hicieron un portonazo. Estoy en shock", manifestó luego de que fueran interceptados por una camioneta.

En conversación con Buenos Días a Todos, Ríos, expresó que: "A Marcelo lo apuntan, a mí me pegan con la pistola porque yo agarré mis cosas pensando 'ninguna posibilidad'. Finalmente se llevaron las cosas, los vecinos salieron porque escucharon un 'frenazo'. Una chica nos ayudó con el celular para hacer el bloqueo de tarjetas, nos llevaron a la comisaría, hicimos la denuncia. No eran tan chicos, eran mayores de edad, de 18 a 20. Estaban súper nerviosos, me daba la sensación que tenían un encargo".

"Pensé fríamente hablando que me iban a disparar o a pegar porque como no estaba resultando la acción que ellos querían lograr, yo me puse muy nerviosa porque sentí que no estaba rindiendo a sus requerimientos, que no estaba colaborando. Pensé en mis hijos, en mi vida, en nosotros para que no nos pasara nada, pero llega el momento en que uno piensa 'esto es una broma' y el cerebro va entendiendo de qué va pasando", continuó contando Antonella Ríos.

