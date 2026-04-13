El Menor hace historia y sacude el freestyle: Chile conquista la Red Bull Batalla 2026

El chileno Efraín Jesús Reeve Barría, más conocido como “El Menor”, no solo ganó, arrasó y dejó claro que la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026 ya tiene dueño. En una noche cargada de tensión y hype en Santiago, el nacional se impuso ante el peruano Almendrades, desatando la locura total este sábado.

Lo que mostró el rapero nacional en el escenario fue puro dominio. Con un Movistar Arena repleto y encendido, El Menor fue creciendo batalla tras batalla hasta quedarse con el gran cinturón.

El camino tampoco fue fácil, pero lo hizo parecer así. En octavos dejó en el camino a Reverse, luego se cargó a Teorema en un cruce que muchos ya catalogan como el más incómodo de la noche —un verdadero “duelo fratricida” que terminó con ese simbólico traspaso de banderas—, y en semifinales bajó al colombiano Valles-T sin titubeos.

Y como si la noche no fuera lo suficientemente intensa, llegó otro bombazo: Perú será la sede de la Final Internacional 2027, rompiendo una espera de más de diez años desde la última vez que el país albergó el evento, en 2016, cuando Skone se quedó con el título tras vencer a Jota.

Pero lo que realmente marca este capítulo es que El Menor rompe la historia: se convierte en el primer chileno en meterse en la élite del freestyle internacional, entrando al exclusivo club donde figuran nombres como Frescolate (2005), Rayden (2006), Link One (2007), Hadrián (2008), Noult (2009), Dtoke (2013), Invert (2014), Arkano (2015), Skone (2016), Aczino (2017, 2021 y 2022), Wos (2018), Bnet (2019), Rapder (2020) y Chuty (2023 y 2024, compartido con Gazir).

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