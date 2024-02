El más grande “chascarro” de Viña 2024: Anitta no se había ido de la Quinta Vergara y admitió que no sabía que se entregaba una Gaviota de Oro

En uno de los momentos más incómodos de lo que va de la versión número 63 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2024, la cantante brasileña Anitta, no recibió la Gaviota de Oro.

El público de la Quinta Vergara gozó con el show, y pidieron la presea tras la última canción de la cantante, es por eso que los animadores del certamen, Francisco Saavedra y María Luisa Godoy, salieron al escenario para presentar por última vez a la cantante oriunda de Río de Janeiro, y que pudiera recibir el reconocimiento.

Sin embargo, ella no salió y tras algunos minutos, donde los conductores pedían a la gente que llamara a la artista, resignados tuvieron que informar que Anitta ya se había retirado de la Quinta Vergara, y despidieron la cuarta noche de manera abrupta e incómoda.

Sin embargo, la cantante no se había ido del lugar, en el post show de Viña 2024, transmitido por streaming, los animadores se encontraron con la artista, y ella incrédula, admitió que no sabía que se entregaban dos premios.

“Cuando salí, y la gente gritaba “Anitta”, yo pensé ‘guau, les gustó mucho el concierto (…) si quieren me devuelvo a la tarima”, expresó la artista entre risas, sin embargo, Saavedra le comentó que era muy tarde para eso, y que la gente se había ido.

En la red social X, al saber sobre esto, comentaron sobre el “chascarro”, que al juicio de los internautas, fue producto de un error de comunicación, entre el equipo de la cantante, los animadores y la producción del evento.

"No entiendo cómo es que nadie detuvo a Anitta de irse del escenario, para que recibiera la gaviota de oro wn", "Lo único bueno del error de la producción es que Anitta va a pasar a la historia del festival", "Ni siquiera se fue, María luisa dijo que la había ido a buscar a camarines y que ya no estaba porque ya se había ido de la Quinta, cosa que no es cierto porque la misma Anitta dijo que estaba en camarines", y "Pésimo animadores, mintieron que ella se había ido de la Quinta Vergara, no fueron capaces de ir a buscarla al camarín y después lo care raja van hablar con ella para no darle nada, si ella se merecía esa gaviota, ese Pancho debut y despedida", fueron los comentarios que se pudieron leer.



