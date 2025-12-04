El lujoso regalo de Cuco Cerda a Daniela Aránguiz en medio de su viaje por Miami

Daniela Aránguiz se tomó unas vacaciones de lujo en Estados Unidos, y esta vez no viajó sola. Su pololo, Cuco Cerda, fue su acompañante en este viaje que los llevó a recorrer playas, centros comerciales y parques temáticos de Miami.

Pero las sorpresas no se quedaron en el paseo. Cerda decidió adelantarse y sorprender a la panelista con un regalo de cumpleaños, ya que el 4 de diciembre Daniela celebra sus 40 años.

A través de sus stories, Aránguiz mostró orgullosa un diploma que confirmaba la invitación de Cuco para un viaje en crucero. "Mi primer regalito de cumpleaños. Un crucero, ¡me voy!", compartió Daniela en Instagram, visiblemente emocionada por recibir su primer obsequio de cumpleaños.

La emoción era doble, pues aunque Daniela ha viajado por varios rincones del mundo, nunca había experimentado un crucero.

En un momento divertido, Cuco le preguntó: "¿Nunca has ido a un crucero?", a lo que ella respondió con entusiasmo: "No, primera vez".

