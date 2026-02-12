«Él la empieza a insultar»: JC Rodríguez revela desconocido episodio que habría detonado el quiebre entre Américo y Yamila Reyna

Siguen apareciendo nuevos antecedentes sobre la mediática ruptura entre Américo y Yamila Reyna. Esta vez fue Julio César Rodríguez quien, en el matinal Contigo en la mañana, reveló un episodio que —según aseguró— “no ha salido en ningún lado” y que habría marcado un antes y un después en la relación.

El animador se refirió a lo ocurrido el pasado fin de semana en el Festival Oro Verde 2026, en la Región del Maule, donde la pareja habría protagonizado una fuerte discusión a la vista de testigos. De acuerdo con lo relatado en el programa, el cantante habría llegado al evento en un estado que generó preocupación en la organización.

“Lo que dice la gente que trabaja ahí y las productoras que hicieron el evento, es que él llega a las 16:00 horas en condiciones deplorables y que hay mucha gente que le toma fotos. Ellos pensaban que se iba a recuperar entre las 16:00 y las 22:00 horas, que era la hora del espectáculo”, explicó Rodríguez en pantalla, agregando que la situación “parece que a Yamila la molestó y la desconcierta”.

Según el periodista, testigos aseguran que Américo habría estado bajo los efectos del alcohol desde temprano ese día, lo que tensionó el ambiente en la previa del show. Sin embargo, el momento más crítico se habría producido horas más tarde, en plena preparación de la presentación.

Rodríguez relató que un técnico presente en el lugar describió el episodio que encendió la polémica: “Dice que el momento de furia de Américo en el show es cuando Yamila fue a oler la lata de bebida que estaba tomando. Yamila va a oler la lata de bebida y se la cambia por una botella de agua”.

Ese gesto habría detonado la reacción del cantante. “Ahí Américo la empieza a insultar públicamente, se enfurece, y todo el entorno se puso en alerta. Este pequeño episodio, de que ella empieza a oler la bebida y se da cuenta que no es bebida, fue por lo que él la empieza a insultar”, detalló el conductor.

El relato impactó al panel del matinal y suma un nuevo capítulo a la polémica separación, que ya había estado marcada por otras versiones, como las entregadas por Cecilia Gutiérrez, quien habló de gritos, un celular destruido y una discusión en una bencinera.

Por ahora, ninguno de los protagonistas ha entregado una versión oficial sobre estos hechos, aunque ambos se han manifestado en sus respectivas redes sociales. Mientras tanto, el quiebre continúa generando amplio revuelo mediático y comentarios en plataformas digitales.

PURANOTICIA