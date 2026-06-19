El íntimo desahogo de Carolina Arregui a un año de la partida de Roy Sothers: "La despedida más fuerte de mi vida"

A poco más de un año del fallecimiento del médico cirujano Roy Sothers, ocurrido el 5 de mayo de 2025 tras una larga batalla contra un cáncer gástrico, su esposa, la actriz Carolina Arregui, abrió su corazón para reflexionar sobre el proceso de duelo que ha enfrentado junto a sus hijas Mayte Rodríguez y María Jesús Sothers.

La emblemática actriz de Mega fue la invitada central del programa “Nadie está solo” de ONCE STREAM, conducido por Pablo Canaliza y Derek Fernández, donde abordó en una íntima conversación el impacto de las pérdidas en su vida personal y la importancia de la contención familiar.

Consultada sobre los adioses más difíciles de su vida, la protagonista de teleseries fue categórica:

"He tenido varias despedidas de personas a las que he amado y sigo amando, pero creo que la más fuerte fue la despedida de mi marido y lo va a seguir siendo para siempre, aprendiendo a convivir…".

En esa misma línea, Arregui reconoció que "los cambios tan abruptos de despedidas como que me desestabilizan un poco la verdad".

Pese al dolor del proceso, la actriz de producciones como “Aguas de oro” destacó que el tiempo y el apoyo de su entorno han sido fundamentales para reconstruir su vida, aferrándose al recuerdo de su esposo.

“Cuesta retomar el nuevo camino, pero los recuerdos son en definitiva lo que más uno agradece, el haber estado con esas personas, el que nos hayan acompañado, el que haya habido amor, cariño, contención, juntas familiares, juntas de carretear un rato, de reírnos, del chiste, de la buena onda”, detalló con evidente emoción.

Hacia el cierre del programa, y en la antesala de lo que habría sido un nuevo cumpleaños del cirujano, Arregui agradeció la instancia por abordar el duelo desde una mirada más positiva y menos estigmatizada.

“He aprendido mucho de ti Pablo, muchísimo, porque yo creo que todas las personas opinamos exactamente lo mismo, porque estamos revirtiendo una forma de ver las despedidas de una manera tan trágica”, concluyó la actriz, destacando que el recuerdo de Roy Sothers permanece vigente en su vida cotidiana.

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