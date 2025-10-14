“El Internado” debuta con éxito y lidera el rating del prime en la televisión chilena

El estreno del nuevo reality de cocina extrema de Mega, "El Internado", del día lunes estuvo marcado por las divertidas interacciones entre los alumnos que hicieron ingreso a la academia, las primeras competencias de cocina, y algunas primeras polémicas que ya se siembran y prometen que darán de qué hablar en los próximos episodios.

Sin duda, uno de los datos más destacados fue la amplia recepción de la audiencia, además de los múltiples buenos comentarios que quedaron en redes sociales.

El capítulo estreno de "El Internado" se ubicó en el primer lugar del Top 10 diario de Kantar y lideró ampliamente ante su competencia en el horario prime. Entre las 22:16 y las 00:50, el programa conducido por Tonka Tomicic promedió 693.757 personas por minuto. En ese mismo horario TVN marcó un promedio de 262.289 personas, CHV obtuvo 501.715 personas y Canal 13 428.855 personas. Además, el nuevo espacio de telerrealidad de Mega tuvo un alcance de 1.908.491 espectadores.

La noche de este martes, el programa mostrará completa la primera competencia que combina elementos extremos tanto físicos como gastronómicos, y también se dará a conocer al primer participante eliminado.

"El Internado", después de "Reunión de Superados" por Mega.

