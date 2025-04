El incierto futuro laboral de Tonka Tomicic luego de traspié de su debut en la radio: "Nada por el momento"

El día lunes 31 de marzo en horario matinal, Tonka Tomicic debutaría en la radio La Metro, tal como lo había revelado la prensa. Pero por razones que aún no están confirmadas, la exanimadora de televisión no se presentó en el programa de conversación.

Renata Bravo, actriz y opinóloga del Plan Perfecto, consultó sobre esta situación con Tonka, pero solamente le responideron: “Ya no va”.

“Lo único que te puedo contar es que mientras no está todo zanjado con Fiscalía y este no entregue un documento oficial respecto al sobreseimiento de Tonka ella no firmará ningún contrato”, expresó la panelista de Chilevisión, citando a sus fuentes cercanas.

Bajo esta línea, en el programa Que Te Lo Digo de Zona Larina, se comunicaron con la exanimadora de Canal 13, quien les reveló que "no hay nada cerrado con la radio" y que además, estarían viendo diferentes opciones.

“Aún no tenemos cerrado con la radio, estamos evaluando posibilidades”, expresó Tonka.

Además, le consultaron sobre la posibilidad de que tenga algo en concreto con otro medios de comunicación, donde Tonka dijo que “nada por el momento”.

Recordemos que Tonka Tomicic ha dicho estar enfocada en su carrera a pesar de estar involucrada en el escandaloso Caso Relojes por el que su expareja, Parived, fue condenado a 341 días de libertad vigilada. De todas formas, cabe mencioar que en el verano, la animadora estuvo de vuelta en la animación de festivales donde recibió todo el apoyo del público en La Patagonia.