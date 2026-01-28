El incidente en el rodaje de Good Time que quebró a los hermanos Safdie

Durante años, Josh y Benny Safdie fueron sinónimo de cine independiente. Desde Nueva York, construyeron una identidad inconfundible: cámara nerviosa, relatos crudos y personajes empujados al límite por la ambición. Películas como Good Time (2017) y Uncut Gems (2019) los consolidaron como una de las duplas más celebradas del Hollywood contemporáneo. Sin embargo, esa sociedad creativa hse terminó.

El conflicto se remonta al rodaje de Good Time en 2017. Según testimonios retomados recientemente por medios internacionales, una escena requería la participación de una actriz que interpretara a una prostituta en una secuencia de sexo simulado junto a Buddy Duress (Michael Stathis), actor no profesional con antecedentes penales. La intérprete contratada tenía 17 años.

Durante la filmación, Duress quien se encontraba bajo los efectos de sustancias, se expuso e hizo proposiciones explícitas a la menor mientras las cámaras seguían grabando. Josh Safdie dirigía la escena desde el monitor, mientras Benny estaba a cargo del sonido. De acuerdo a las versiones citadas, Josh se habría enterado de la edad real de la actriz recién después de filmada la secuencia.

La escena fue eliminada antes del estreno en el Festival de Cannes, bajo el argumento de “decisiones creativas”. Sin embargo, el episodio no quedó cerrado.

Recién en 2022, Benny Safdie habría conocido el alcance completo de lo ocurrido y que la actriz involucrada era menor de edad. Ese descubrimiento marcó un quiebre profundo, tanto profesional como personal, entre los hermanos. A partir de entonces, se disolvió su productora, se cancelaron proyectos en desarrollo y la dupla dejó de trabajar junta sin posibilidad de reconciliación.

En 2025, ambos regresaron a la cartelera, pero por separado. Benny dirigió The Smashing Machine, protagonizada por Dwayne “The Rock” Johnson, mientras Josh presentó Marty Supreme, con Timothée Chalamet como figura central.

El escándalo resurgió justo cuando Marty Supreme fue nominada a múltiples premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor. La película ya superó los 110 millones de dólares en taquilla internacional y se perfilaba como el mayor éxito histórico de A24, pero el revuelo mediático provocó fuertes críticas en redes y pedidos para que Josh Safdie quede fuera de la temporada de premios.

Hasta el momento, ninguno de los hermanos ha hecho declaraciones oficiales que vinculen directamente el incidente con su separación definitiva.

PURANOTICIA