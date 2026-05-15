El homenaje de Benjamín Vicuña y Pampita a su hija Blanca a 20 años de su nacimiento

Cada 15 de mayo se transforma en una jornada de profunda significación para Benjamín Vicuña y Carolina "Pampita" Ardohain. Sin embargo, este año la fecha adquirió una trascendencia aún más simbólica: Blanca, la hija mayor de la expareja, habría cumplido 20 años. A través de sus cuentas oficiales, ambos padres recordaron públicamente a la niña con mensajes enfocados en el afecto y la memoria.

El actor chileno publicó una fotografía de la infancia de Blanca junto a un video casero de la menor. En su texto, Vicuña repasó el hito de haberse convertido en padre por primera vez y la huella de aquel 15 de mayo de 2006.

“Por ti me disfracé de padre la primera vez, fui testigo y espía del más allá en el más acá, dormí en tus sueños, despertando los míos“, expresó el intérprete, agregando en sus líneas: “Conocí el amor más grande que nadie pudo robar, ni siquiera la distancia o la muerte”.

El artista también rememoró el día del nacimiento, señalando que coincide con el de su propia madre: “No olvido tu nacimiento, hoy 15 de mayo, al igual que el cumpleaños de mi madre. Naciste bonita, me acuerdo ese día exacto la cordillera brillaba y su blancura parecía la sonrisa más linda”. Asimismo, reflexionó sobre el paso del tiempo: “Hoy te escribo desde el futuro, de lo que quedó, de los que quedamos y por eso vivo. Hoy es imposible no pensar en cómo serías de 20 años, cómo serían los días, cómo sería tu pelo y tu cara”.

Por su parte, Carolina Ardohain compartió nuevamente un emotivo texto de su autoría titulado “Les presto mis zapatos”, una carta en la que describe el proceso de la maternidad interrumpida por la pérdida y el posterior vacío cotidiano.

“A los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se ponga de cabeza con una llegada... A los que no se les iluminó la vida con un hijo... A los que no se maravillaron con una mirada y unos ojitos negros llenos de brillo… les presto mis zapatos”, reza el inicio del escrito de la modelo y conductora argentina.

En la publicación, se evocan la voz y los gestos de su primogénita, cerrando con una declaración sobre el vínculo materno: “A los que no descubrieron que el amor todo lo puede… A los que no se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años... Les presto mis zapatos”.

Blanca Vicuña Ardohain nació el 15 de mayo de 2006 y falleció el 8 de septiembre de 2012, a los 6 años de edad, en la Clínica Las Condes de Santiago de Chile, producto de una neumonía hemorrágica derivada de una bacteria contraída durante unas vacaciones familiares en la Riviera Maya, México.

Hacia el final de su mensaje, Vicuña plasmó una última reflexión que describe su proceso personal frente a la ausencia de su hija: “Hoy vuelvo a escribir porque ya lloré, morí, renací y volví a escribir tu nombre en la arena pero esta vez al mar no lo borró, esta vez el mar me trajo un secreto y es que estás bien. Hoy duermo tranquilo a tu lado, mi niña eterna”.

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