El fin de una era en Hollywood: Julie Andrews confirma su retiro definitivo de la pantalla a los 90 años

Julie Andrews, una de las figuras más queridas e influyentes de la historia del cine y el teatro, confirmó su retiro definitivo de la actuación en pantalla a los 90 años, poniendo fin a una trayectoria de más de ocho décadas marcada por algunos de los personajes más recordados del entretenimiento.

La actriz británica, cuya carrera le valió un Oscar, siete Globos de Oro y tres nominaciones a los premios Tony, aseguró que no volverá a ponerse frente a las cámaras, cerrando así una de las etapas más destacadas de la industria del espectáculo.

“Creo que, en realidad, estoy retirada, la verdad. Sería probablemente la mejor forma de describirlo. He tenido un viaje maravilloso”, afirmó la intérprete al reflexionar sobre su presente profesional.

La decisión también implica su renuncia definitiva a participar en El diario de la princesa 3, la anunciada tercera entrega de la popular saga, que actualmente dirige Adele Lim y que contará nuevamente con Anne Hathaway en el papel de Mia Thermopolis.

Andrews interpretó a la icónica reina Clarisse Renaldi en las dos primeras películas de la franquicia. Sin embargo, la actriz consideró que había llegado el momento de apartarse del proyecto y permitir que la nueva historia avanzara sin su personaje.

“Fue muy, muy difícil decir que no, pero lo hice porque pensé que había tenido un viaje maravilloso y que esta nueva historia florecería muy bien sin necesitar a la abuela a mi edad”, explicó la actriz, quien ya había sugerido en ocasiones anteriores que “a veces es mejor dejar las cosas buenas como están”.

UN LEGADO INMORTAL

Nombrada Dama Comendadora del Imperio Británico por la reina Isabel II en 2000, Andrews deja una extensa trayectoria que la convirtió en una de las grandes figuras del cine y el teatro.

La intérprete conquistó a varias generaciones con personajes inolvidables, entre ellos Mary Poppins en la película homónima de 1964, papel por el que obtuvo el Oscar a Mejor Actriz, y Maria von Trapp en La novicia rebelde (1965).

A lo largo de su carrera también destacó en producciones como Victor/Victoria, Cortina rasgada y 10, la mujer perfecta, consolidando una filmografía que la convirtió en un referente de la actuación y el entretenimiento.

Aunque decidió alejarse definitivamente de los roles frente a las cámaras, Andrews mantiene activo su vínculo con el mundo creativo a través de la escritura, los pódcast y los trabajos de voz.

En esta última faceta ha participado en populares franquicias como Shrek y Mi villano favorito, además de interpretar la voz narradora de Lady Whistledown en la serie Bridgerton.

Así, el retiro de Julie Andrews marca el cierre de una carrera excepcional de más de 80 años, aunque su influencia y sus interpretaciones más emblemáticas permanecerán como parte del legado de la historia del cine.

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