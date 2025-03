“El Fenómeno” definió a los primeros dos integrantes del regreso de “Mundos Opuestos”

Este fin de semana el programa de Canal 13 “El Fenómeno” llegó a su fin, y definió a los dos ganadores que serán parte del próximo espacio de telerrealidad de la estación televisiva: el regreso de su reality Mundos Opuestos.

El primero de los seleccionados fue Boris Sánchez, de 34 años, quien aseguró sentirse muy “emocionado, no me lo esperaba. Mucha gente me conoció en una instancia que no me representaba. Siento que cerré un ciclo y abrí uno nuevo”.

Esto marcará el regreso de Boris a la televisión, quien el año 2019 fue parte del reality de Mega “Resistiré”.

A Sánchez se le sumó un segundo nombre que fue confirmado por la señal para ser parte de su nuevo reality, se trata de la integrante oriunda de la región de La Araucanía, Rosío Agurto.

“Todo es posible gracias a Dios. Nunca lo olviden. Los sueños se cumplen cuando uno le pone fe y perseverancia. Pero cuando uno pone a Dios por sobre todas las cosas los sueños se cumplen”, expresó la joven oriunda de Huscapi, quien añadió que “esto se lo dedico a mi mamá, y le mando un saludo enorme a mi iglesia que ha estado orando por mí. Es una emoción que solo la soñé con los ojos cerrados y mi corazón está latiendo muy fuerte, no lo puedo creer”.

