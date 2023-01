“El éxito, los egos, las malas decisiones”: Pedro Ruminot junto a Sergio Freire recordaron especial época de “El Club de la Comedia”

La noche de este jueves, Canal 13 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de su estelar “Socios de la Parrilla”, donde Pedro Ruminot, Jorge Zabaleta y Francisco Saavedra recibirán como invitado al comediante nacional Sergio Freire.

El humorista repasará junto a Ruminot el exitoso paso de ambos por el extinto espacio de humor de Chilevisión “El Club de la Comedia”, donde participaban junto a exitosos comediantes nacionales, como Natalia Valdebenito, Juan Pablo Flores, Patricio Pimienta, Jenny Cavallo, Alison Mandel, Rodrigo Salinas, Nathalie Nicloux, entre otros.

“Todo se comenzó a mezclar, porque después no hacíamos solo actuación y guion, sino que empezamos a tener otros roles en el programa”, recordó Freire en el capítulo que será emitido noche de este jueves, en el que desclasificó que “la fama te vuelve un poco loco, sobre todo cuando te toma muy chico”, debido a que “eres más inmaduro”.

“El éxito, los egos, las malas decisiones, los cargos, hubo de todo”, agregó Ruminot en el relato de su amigo personal, quien añadió que “yo empecé a dirigir el programa y es muy difícil pasar del rol del compañero al jefe”, además “creo que es una de las peores decisiones que he tomado, porque éramos súper chicos y el poder te nubla”.

“Nosotros queríamos hacer humor y, de repente, nos sentíamos como una banda de rock”, complementó Freire, quien continuó “recuerdo que me compré una vez un auto descapotable que descapoté dos veces y lo vendí. Me daba vergüenza. Al punto que me decía a sí mismo: “¿Por qué compré esto? ¿Por qué ningún amigo me dijo?”.

“El tiempo nos ha mostrado que era el camino lógico que tenía que pasar”, explicó el triunfador del Festival de Viña del Mar, asegurando que en el proceso “cada uno se desarrolló perfectamente bien en su camino”.

