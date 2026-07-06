¿El eterno enamorado? Roberto Cox habría retomado romance con Francisca Undurraga

La vida sentimental del periodista de Chilevisión, Roberto Cox, volvió a instalarse en la agenda de la farándula. En el más reciente capítulo de Zona de Estrellas, la panelista Adriana Barrientos aseguró que el comunicador estaría viviendo un reencuentro amoroso con la modelo y exchica reality Francisca Undurraga.

Tras mantener el suspenso durante algunos minutos, la conocida como "La Leona" reveló la identidad de la mujer con la que, según afirmó, Cox habría retomado el contacto sentimental.

Según Barrientos, el interés del periodista por Francisca Undurraga no sería reciente, sino que se remontaría a varios años.

"Ellos no es que solamente han pinchado un par de años. Él la ha buscado toda la vida a la Fran", aseguró la panelista durante el programa.

Además, sostuvo que ambos habrían mantenido una relación alejada del ojo público.

"La Fran pololeó varios meses con Roberto Cox. Fueron como seis meses", desclasificó.

Sobre el supuesto término de ese romance, explicó: "Se fue para Uruguay y Roberto quedó botado aquí".

La revelación generó un intercambio entre las panelistas del espacio, luego de que Camila Campos, conocida como "Camilísima", pusiera en duda la información entregada por Barrientos al asegurar que manejaba una versión distinta sobre la situación sentimental del periodista.

Sin embargo, Adriana Barrientos insistió en su versión y recordó un episodio ocurrido durante el reciente cumpleaños de Cox.

"La Camilísima me había dicho que iba a salir con Roberto, que Roberto le había escrito para salir, y ese fin de semana él estaba con la Fran Undurraga", afirmó.

Finalmente, la modelo cerró el tema con una frase que provocó las risas del panel y dejó abierta la interrogante sobre el verdadero estado de la relación.

"Lo que pasa es que Roberto está con la Fran Undurraga, pero la Fran Undurraga no está con Roberto", remató.

Hasta ahora, ni Roberto Cox ni Francisca Undurraga se han pronunciado públicamente para confirmar o desmentir las declaraciones de Adriana Barrientos, por lo que el supuesto reencuentro amoroso continúa siendo un rumor dentro del mundo del espectáculo.

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