El estremecedor “adiós” de Martín Cárcamo a Felipe Camiroaga: la conversación previa a la tragedia que hasta el día de hoy remece

El recuerdo volvió a golpear fuerte en la memoria de Martín Cárcamo, quien reveló un episodio cargado de emoción. Y se trató de la última conversación que tuvo con Felipe Camiroaga, justo días antes del trágico accidente aéreo en Juan Fernández que estremeció a todo Chile.

Lejos de ser una conversación cualquiera, el animador la describe casi como un cierre anticipado, un momento que hoy adquiere un peso estremecedor. "Tuve una suerte como de despedida sin saber, porque fue una conversación muy especial", lanzó en el programa Entre broma y broma, dejando entrever que algo en ese encuentro se sentía distinto.

Cárcamo no esquivó los detalles incómodos y reconoció que su relación con Camiroaga no siempre fue fluida.

"Como que hubo algo, no un distanciamiento, pero pasaron unos meses que no nos hablamos porque estábamos cada uno en la competencia firme, en canales distintos", confesó, aunque insistió en que el respeto nunca se rompió del todo.

Pero lo más impactante vino después: el reencuentro. A solas y sin cámaras, ambos conductores se dieron el tiempo de reconectar en una conversación.

"Estuvimos como una hora y media los dos solos, entonces hablamos de muchas cosas, de la vida, del trabajo, y después nos matamos de la risa", relató sobre ese momento íntimo, que ocurrió apenas un día antes de la tragedia.

Finalmente, fue el propio animador, quien no evitó palabras para describir el vacío que dejó la partida de una de las figuras más queridas de la televisión chilena: "Fue una pérdida irreparable, tremenda, muy fuerte, para todos los que lo conocimos y para la televisión chilena".

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