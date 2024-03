El espaldarazo de Cony Capelli a Camilísima tras críticas por salir con Sebastián Ramírez

Camilísima, la influencer y ex integrante de «Tierra Brava» de Canal 13, fue víctima de una serie de críticas tras asistir a Lollapalooza junto a Sebastián Ramírez.

Cabe recordar que el ex chico reality fue detenido en febrero recién pasado por violencia intrafamiliar, acusado por su ex pareja.

Esta situación fue analizada por Cony Capelli, ganadora de «Gran Hermano» de CHV y ex pareja de Ramírez, quien dio un fuerte espaldarazo a Camilísima.

"Creo que lo único que podría decir es que me sorprendió un poco la mirada machista, apuntando dardos hacia ella (Camilísima)", comenzó señalando.

De igual forma, dijo que "ella, como humano, no ha hecho absolutamente nada para que la apunten por una decisión que está tomando con su vida. No le ha hecho daño a nadie, no entiendo por qué los dardos una vez más se apuntan hacia la mujer".

Capelli también dijo que con estas críticas "se desvía el foco" de las denuncias.

Además, afirmó que "más allá de que si la otra persona es responsable o no de los hechos que se le acusan, que yo desconozco porque yo no me meto ahí, es un tema delicado y creo que eso lo tiene que ver la justicia, si es que estuvo involucrado".

Finalmente dijo que "Camila está tomando decisiones con su vida –erradas o acertadas para la opinión del resto– pero es su vida, así que en ese sentido mi sentido de empoderamiento está con ella, obvio siempre acompañando a la mujer".

