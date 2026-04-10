El emotivo mensaje de Tita Ureta a su esposo en el día de su cumpleaños: “Ya viene tu mejor regalo en camino”

Tita Ureta volvió a captar miradas en redes sociales tras dedicar un emotivo —y muy comentado— saludo de cumpleaños a su esposo, el reconocido skater Spiro Razis, quien llegó a los 50 años en medio de una etapa especialmente mediática para la pareja.

A través de Instagram, la comunicadora destacó tanto su vitalidad como el dulce presente que atraviesan en la antesala de la paternidad.

"Feliz cumpleaños, @spirorazis. 50 no se cumplen todos los días, estás como el vino y ya viene tu mejor regalo en camino. Te amo", escribió Ureta, provocando una avalancha de comentarios y mensajes de felicitaciones por parte de sus seguidores.

El momento no es menor para la pareja, que vive un periodo cargado de emoción. En una conversación previa con Revista Ya en noviembre pasado, la propia Tita ya había adelantado lo significativo de esta etapa para Razis: "Mi marido tiene 49, va a ser papá con 50. Mi papá fue papá a los 45 conmigo. (...) Él quería ser papá hace rato. Él está feliz, es el más emocionado de todos", comentó entonces.

Detrás de la celebración, Spiro Razis sigue siendo una figura de peso dentro del deporte nacional. Ícono del skate en Chile, construyó su trayectoria desde muy joven en Argentina, y con el tiempo se consolidó como un referente de los deportes extremos, destacando también en el surf y la nieve.

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